Таможенники перехватили на границе шесть старинных книг (список)

Житомирские таможенники предупредили попытку перевоза шести старинных книг через границу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Житомирской таможни.

Попытку контрабанды таможенники предупредили в международном железнодорожном пункте пропуска таможенного поста «Овруч».

Инспектор во время прохождения таможенно-пограничного контроля обнаружил у гражданина Молдовы, следовавшего через Украину в Беларусь, старинные книги.

Это были - роман Ф.Достоевского «Униженные и оскорбленные» 1888 года выпуска, «Педагогическая хрестоматия» Н.Завьялова 1914 года, полное собрание произведений А.Пушкина в 1909 году, «Огюст Конт» В. Яковенко 1894 года, «Сид Астор Корнель» 1903 года, а также две книги «Повидий Назан Метаморфози» и «М.Туллий Цицерон Речи против Катилины» неуказанных авторов 1913 года издания.

Обнаруженные книги перемещались через таможенную границу Украины без декларирования.

По данным пресс-службы, в устном объяснении представителю таможенного органа гражданин Молдовы отметил, что эти книжки достались ему в наследство от дедушки, и это для него привычное дело, чтобы не скучать при переездах, странствовать со своей маленькой библиотекой.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, а книги переданы на экспертную оценку искусствоведов.

Таможенники напоминают, что украинским законодательством запрещен вывоз изданной до 1945 года полиграфической продукции без разрешения Государственной службы контроля над перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины.