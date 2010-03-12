Тимошенко о Януковиче, олигархах и праве на черный ход

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что персональный состав нового правительства отражает подчиненность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА олигархии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила на пресс-конференции в Киеве.

«Правительство В.ЯНУКОВИЧА представляет все олигархические кланы, финансировавшие выборы В.ЯНУКОВИЧА, которые держат каналы телевидения, которые искусственно раскручивали В.ЯНУКОВИЧА, и потому здесь не стоит говорить, кто из них (олигархов) сильнее, а кто слабее. Хотелось, чтобы они все стали обычными бизнесменами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли новые кадровые назначения В.ЯНУКОВИЧА о потере влияния бизнесмена Рината АХМЕТОВА.

Лидер БЮТ также заверила, что продолжит работу ради того, чтобы вывести олигархию из власти. «В ближайшее время я еще смогу поработать над тем, чтобы олигархия превратилась в простой рядовой бизнес, который живет по Конституции и по законам, а не по праву черного хода к Президенту, премьеру, правительству и т. п.», - добавила она.

«Если раньше они только своих ставленников выдвигали, то сейчас они уже сами в правительство пошли. Это говорит о том, что их власть с приходом В.ЯНУКОВИЧА, становится абсолютной», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.