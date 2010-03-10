Этот год для украинских банков легким не будет?

Банкиры Донецкой области говорят о тенденции оздоровления банковской системы. Но в то же время они не ждут, что уже нынешний год принесет значительные облегчения для кредитно-финансовых заведений.

Негативные явления, которые уже полтора года происходят в Украине и мире, в любом случае, конечно, будут влиять на деятельность украинских банков и в этом году. С такой оценкой в интервью «Немецкой волне» выступил председатель Донецкого банковского союза Павел Климец. Среди сложностей он в первую очередь выделил проблемы с возвращением кредитов и высокие кредитно-депозитные ставки. Эксперт обратил внимание и на то, что этот бизнес является одним из наиболее рискованных, о чем свидетельствует количество заведений, которые не смогли преодолеть проблемы. По статистическим данным, за год в Донецкой области закрыли 11 филиалов и почти 100 отделений банков.

Банки в будущем должны очень аккуратно и взвешенно выдавать валютные кредиты, отмечает Климец. Он еще раз напомнил, что бездумная раздача населению кредитов в валюте стала одной из причин банковского кризиса в Украине. Однако сегодня уже можно говорить об определенных позитивных тенденциях в банковской сфере. «Ситуация будет меняться к лучшему. Однако сейчас в начале года еще тяжело говорить, насколько быстро это будет происходить», - сказал председатель Донецкого банковского союза.

Среди ожидаемых позитивных изменений он прогнозирует рост в этом году объемов вкладов и соответственно кредитования населения, не исключается и процесс постепенного снижения процентов кредитования. Хотя, как отметил Климец, такая тенденция еще достаточно слаба.