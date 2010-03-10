Украинские кинопрокатчики побили очередной рекорд

Общая сумма поступлений от кинопроката в Украине за январь – февраль 2010 года составила 102 млн. грн., что на 50% больше этого же периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association

За этот период кинотеатры в Украине посетили 2 млн. 976 тыс. зрителей, что на 18% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Всего за 2009 г. общая сумма поступлений от кинопроката в Украине составила 420 млн. грн., что на 37% больше предыдущего года. Кинотеатры в прошлом году посетило 14 млн. 960 тыс. зрителей, что на 15% больше, чем в 2008-м.

По данным Motion Picture Association, в среднем за одну неделю в Украине в целом демонстрируется в кинотеатрах около 14 разных фильмов.

По мнению представителей кинопрокатных компаний, обнародованные данные свидетельствуют о том, что рынок кинопроката в Украине сегодня продолжает стабильно расти.