Крупнейшее в мире месторождение серебра выставлено на торги

Правительство Таджикистана утвердило список участников предстоящего тендера на право разработки месторождения серебра "Большой Канимансур".

К торгам на право разработки месторождения, которое считается крупнейшим в мире по запасам серебра, допущены четыре компании, в том числе два китайских гиганта - крупнейший производитель золота в КНР Zijin Mining и горнодобывающая компания JNMC, сообщает Deutsche Welle.

Их конкурентами стали нидерландская структура BHP Biliton и казахстанская корпорация "Казцинк", в состав которой входят швейцарская Glencore International, казахстанская "Кони Мансур" и таджикистанский ГОК "Адрасман". Торги должны пройти до конца текущего года.

"Большой Канимансур" не имеет аналогов в мире. По данным специалистов, общие запасы серебра здесь составляют около 57 тысяч тонн. Кроме того рудник богат свинцом и цинком.