Ющенко намекнул Европе, что никуда ей от нас не деться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в Украине достигнут политический консенсус относительно стратегических целей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности «Глобальные кризисы – глобальная ответственность».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ставит целью стать полноправной частью всей общеевропейской системы безопасности.

«Мы последовательно продолжаем европейский и евроатлантический интеграционный курс. И наш выбор необратим. Уверен, что мы достигнем успеха. Это – мой важнейший ответ на вопрос, какой будет новая Европа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что свой важнейший вклад в европейскую безопасность Украина сделала даже не тогда, когда отказалась от ядерного оружия, а когда украинский народ стал на защиту демократических прав. «Помаранчевая революция 2004 года продолжила четкую линию общеевропейских демократических процессов и в который раз доказала тезис о неделимости европейского пространства, его ценностей, а следовательно – безопасности», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что “Украина заботится о появлении новой Европы конкретными действиями и практическими делами”.

«Подчеркиваю эти слова, как антитезу к любым сознательным и несознательным поступкам, которые способны оставить Украину в серой зоне неопределенности и в условиях дефицита безопасности», - сказал Президент.