Севастопольский горсовет выделит миллион на развитие русского языка

Севастопольский городской совет разрабатывает программу развития и поддержки русского языка, на которую из местного бюджета будет выделено 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила депутат Севастопольского городского совета Татьяна СОРОКИНА в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Т.СОРОКИНОЙ, в прошлом году в Севастополе реализовывалась государственная программа развития украинского языка, на которую выделялось 9 млн. грн. „И надо сказать, что жители города заметили, что такая программа работала „и особенно, в сфере культуры”, - отметила она.

„Что же касается русского языка - и это не тайна, это приказ большинства избирателей нашего города, что русский язык, как региональный, необходимо развивать, хранить и тому подобное. Поэтому городским советом одним из первых было принято решение о развитии регионального русского языка”, - заявила депутат горсовета.

По словам Т.СОРОКИНОЙ, результаты мониторинга, проведенного в соответствии с этим решением „показали, что сейчас существует очень много моментов, которые не способствуют развитию регионального русского языка, и даже, скажем так, напротив”. Поэтому депутаты горсовета, добавила она „проанализировав, решили выделить из местного бюджета 1 млн. грн. на эту программу”. Как утверждает Т.СОРОКИНА „програма будет содержать и раздел взаимодействия с другими языками, то есть она не вызовет никаких споров”.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в 2006 г. Севастопольский горсовет своим решением предоставил русскому языку статус регионального.