БЮТ: кто раздает землю в Киеве подставным лицам?

Фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете требует от Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО обнародовать поименное голосование депутатов Киевсовета по решению о передаче гражданам в частную собственность земельных участков для строительства и эксплуатации жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений в Голосеевском районе, в соответствии с которым было предусмотрено выделение 23,4 га земли по 10 соток 234 физическим лицам.

Как сообщает пресс-служба депутатской фракции БЮТ в Киевсовете, об этом говорится в открытом письме фракции.

В БЮТ напоминают, что решение было принято во время пленарного заседания Киевского городского совета 2 марта 2010 г. Как заявляют депутаты, соответствующие более чем 200 ходатайств этому решению о выделении земли не содержали либо регистрационного номера, либо даты представления, что является не только неправомерным, но и свидетельствует о махинациях с выделением земли.

В БЮТ убеждены, что раздача земли по 10 соток осуществлялась подставным лицам, и поэтому депутаты не принимали участия в голосовании по данному вопросу, покинув сессионный зал в полном составе и забрав свои карточки для голосования.

“Однако решение нашло поддержку 64 депутатов большинства Киевсовета – депутатов Блока Черновецкого, Блока Литвина и Партии регионов – в то время, как руководство Партии регионов обвинило именно фракцию БЮТ в голосовании за принятие данного решения”, - отмечается в открытом письме.

Для того, чтобы документально подтвердить беспочвенность обвинений Партии регионов в горсовете в адрес БЮТ, последние требуют обнародовать результаты указанного голосования 2 марта и прекратить практику утаивания поименного голосования.

“В случае отказа предоставить эту информацию, мы оставляем за собой право поставить в сессионном зале вопрос об отстранении секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО от председательства на пленарном заседании”, - заявляют в БЮТ.