Янукович не обещал отменить звание Героя Бандере

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ во время встреч с руководством Европейского Союза не обещал отменять звание Героя Украины, присвоено руководителю ОУН Степану Бандере.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ, присутствовавший на встрече В.ЯНУКОВИЧА с главой ЕП Ежи БУЗЕКОМ.

Евродепутат и бывший вице-министр иностранных дел Польши отметил, что Е.БУЗЕК не поднимал во время разговора с украинским Президентом вопрос относительно С.Бандеры, а В.ЯНУКОВИЧ соответственно не давал никаких обещаний.

«Не знаю никаких деклараций, которые бы звучали вчера на встречах в ЕС, которые каким-либо образом, что-то опережали», - сказал он.

П.КОВАЛЬ отметил, что считает ситуацию вокруг награждения С.Бандеры высшей украинской государственной наградой исключительно внутренним делом украинцев.

Евродепутат высказал мнение, что В.ЯНУКОВИЧ решил прокомментировать этот вопрос на пресс-конференции после встречи с Е.БУЗЕКОМ, поскольку он был включен в принятую на прошлой неделе резолюцию Европарламента и вызвал негативную реакцию в Украине.

«Это горячая тема в Украине», - отметил он.

П.КОВАЛЬ в то же время отметил, что В.ЯНУКОВИЧ в первую очередь выражал признательность за принятую резолюцию, которая, среди прочего, подтверждает право Украины подать заявку на вступление в Европейский Союз.

«Как по мне, это самая важная ее часть», - сказал евродепутат.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ на совместной с Е.БУЗЕКОМ пресс-конференции в понедельник в Брюсселе заявил, что вопрос С.Бандеры «будет решен в ближайшее время», не уточнив, что имеет в виду.

25 февраля Европарламент принял резолюцию по Украине, в одном из 22 пунктов которой, евродепутаты «выразили надежду», что новая украинская власть «пересмотрит решение» о присвоении С.Бандере звания Героя Украины за его сотрудничество с нацистской Германией.