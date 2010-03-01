Янукович: вопрос о Бандере найдет решение в ближайшее время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос присвоения Степану Бандере звания Герой Украины найдет свое решение в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ после встречи в Брюсселе, комментируя резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв к Украине пересмотреть решение о присвоении С.Бандере звания Герой Украины.

«Этот вопрос рассматривается в Украине как на политическом уровне, так и в судебных делах, и мы найдем решение в ближайшее время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что решение Виктора ЮЩЕНКО о присвоении этого звания лидеру Организации украинских националистов «зацепило украинское общество и соседние страны».

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года на то время Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом присвоил звание Герой Украины лидеру ОУН С.Бандере.

25 февраля депутаты Европарламента одобрили резолюцию о ситуации в Украине, в которой, среди прочего, осудили решение В.ЮЩЕНКО присвоить звание Герой Украины С.Бандере и призвали нового главу государства В.ЯНУКОВИЧА пересмотреть это решение. Авторы резолюции аргументировали необходимость отмены звания С.Бандере тем, что он якобы сотрудничал с нацистской Германией.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня возвратился из Брюсселя в Киев.

В течение дня он провел встречи с руководителями институтов Европейского Союза - с президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ

Это был первый зарубежный визит В.ЯНУКОВИЧА в ранге Президента.