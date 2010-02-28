У Тимошенко увеличат расходы на компенсацию «Нафтогазу»

Кабинет министров Украины постановлением от 24 февраля поручил увеличить в феврале текущего года до 3 млрд. грн. расходы, предусмотренные бюджетной программой “Компенсация НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, потребляемой населением”, для расчетов за январь-декабрь 2009 года.

Соответстующий документ размещен на сайте Кабмина.

Министерству финансов поручено обеспечить внесение соответствующих изменений во временную роспись государственного бюджета Украины на первый квартал 2010 года.

Министерству топлива и энергетики совместно с НАК «Нафтогаз Украины» поручено подать в трехдневный срок Государственному казначейству уточненный расчет за январь-декабрь 2009 года суммы компенсации компании разницы между ценами закупки импортированного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, потребляемой населением.