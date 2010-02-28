Горсовет Херсона нашел деньги на ликвидацию последствий подтопления

Городской совет Херсона выделил 0,5 млн. грн. на ликвидацию последствий подтопления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на сессии горсовета Херсона в пятницу, 26 января.

Средства выделены за счет свободных остатков общего фонда городского бюджета Херсона за 2009 год.

Как сообщалось, подтопления улиц и частных усадеб в Херсоне мэрия признала чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО обращался в Кабинет министров с просьбой о выделении средств из резервного фонда госбюджета на ликвидацию подтопления и его последствий, однако пока средства не выделены.