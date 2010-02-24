Неизвестные в масках устроили засаду на депутата и жестоко избили

В Ровно совершено нападение на депутата областного совета (фракция Украинской народной партии), генерального директора строительной компании «Інвестжитлобуд» Вячеслава ПУГАЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение о происшествии распространила пресс-служба областной организации УНП.

В сообщении, в частности, говорится, что нападение было совершено 23 февраля около 23.30, когда В.ПУГАЙКО возвращался домой на своем автомобиле. Заметив на проезжей части препятствие в виде деревьев и обломков ящиков, он остановился и вышел из автомобиля, чтобы убрать их. Однако в это мгновение на него напали несколько неизвестных человек в черных масках и начали наносить удары битами и трубами.

В.ПУГАЙКО удалось добраться до автомобиля и покинуть место происшествия. По предварительным данным, нападающие травмировали депутату облсовета руки, ребра и голову, а также смяли кузов автомобиля.

В связи с этим Ровенская областная организация УНП обратилась к руководству УМВС Украины в области, Управления Службы безопасности Украины и прокурору области с требованием ускорить расследование нападения и найти преступников.