Ющенко вернул в парламент закон о защите животных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный Закон был принят ВР 11 февраля. В новой редакции изложен термин «жестокое обращение с животными». Речь идет об “избиении, издевательствах, запугиваниях, раздражении животных; нарушении зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил содержания животных; преднамеренном причинении повреждений животным; натравливании одних животных на других; оставлении животных без ухода или в беспомощном состоянии; добыче животных с нарушением требований закона; разорении или другим способом повреждении, ликвидации естественных мест обитания диких животных (нор, берлог, гнезд и т.п.); проведении экспериментов и процедур над животными, несущими им страдания, без анестезии и (или) без должного на это разрешения или с нарушением требований закона; преднамеренном использовании в работе, в спортивно-зрелищных мероприятиях больных, искалеченных, раненых животных; нагрузке тягловых и вьючных животных грузами, не сопоставимыми с их силой и физическим состоянием; транспортировке животных способом, который приводит к страданиям и стрессу животного; использовании технических средств, которые принуждают животных к пребыванию в противоестественных позах, влекут избыточные страдания, повреждения тела или гибель животного; применении жестоких способов в воспитании и кормлении животных, использовании животных в качестве мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе; использовании в отношении животных допинга, спаивании животных; использовании животных в корриде, религиозных ритуалах, лотереях, дарении животных во время публичных мероприятий; оставлении животных без достаточного по физиологическим показателям питания и доступа к воде”.

В то же время действие данного закона не распространяется на использование служебных собак во время пресечения правонарушений, массовых беспорядков, освобождения заложников работниками (военнослужащими) Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы, центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела.

Данным законом запрещается регулирование численности диких млекопитающих, птиц, за исключением мышевидных грызунов, во время размножения и воспитания потомства, жестокими способами (с использованием яда, разорения нор, берлог, гнезд, уничтожения детенышей, не способных к самостоятельному существованию).

Законом устанавливается ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты животных от жестокого обращения.