СБУ передала университетам книги, основанные на архивах

Управление СБУ в Николаевской области передало Черноморскому государственному университету им.П.Могилы, Николаевскому государственному университету им. В.Сухомлинского, научно-педагогической библиотеке, а также Николаевской областной универсальной научной библиотеке им. А.Гмырева подборку книг, раскрывающих трагические страницы истории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группу управления СБУ в Николаевской области.

Сотрудники службы совместно со специалистами Украинского института национальной памяти подготовили и издали книги, основанные на архивных материалах: «Рассекреченная память: Голодомор 1932-1933 годов в Украине в документах ГПУ-НКВД», «Советские органы государственной безопасности в 1939-июне 1941 годов: документы ОГА СБУ», «Последний адрес», к 60-летию соловецкой трагедии» и другие – всего 29 наименований.

Во время церемонии передачи изданий выступающие подчеркнули особую роль СБУ в деле сохранения исторической памяти украинского народа.