Путь интеграции Украины в НАТО может преградить плохое вооружение
Армия пользуется техникой 80-х годов
|Валентин Бадрак
Ежегодно на разработку новой военной техники из госбюджета Минобороны получает лишь 10% от потребности. Созданные образцы новейшего оружия в большинстве случаев экспортируются. А на вооружении украинской армии остается техника 80-х годов. По мнению Валентина Бадрака, такая ситуация превращает вооруженные силы Украины в сугубо декларативную институцию: „Если такой курс финансирования вооруженных сил будет продолжен, то вопросы евроатлантической интеграции будут под угрозой, создание профессиональной армии станет невозможным”. Единственным выходом из ситуации эксперты считают привлечение к оборонно-промышленному комплексу средств инвестиционных компаний. Правда, для этого есть значительные преграды. Инвесторы неохотно вкладывают деньги в эту отрасль, аргументируя это тем, что разработка нового оружия продолжается слишком долго – от шести до восьми лет.