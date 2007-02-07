Путь интеграции Украины в НАТО может преградить плохое вооружение

Валентин Бадрак

Медленное перевооружение украинской армии тормозит интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Такое мнение во вторник выразил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак на круглом столе „Альтернативные пути финансирования переоснащения и перевооружения вооруженных сил Украины“, сообщает Немецкая волна

Ежегодно на разработку новой военной техники из госбюджета Минобороны получает лишь 10% от потребности. Созданные образцы новейшего оружия в большинстве случаев экспортируются. А на вооружении украинской армии остается техника 80-х годов. По мнению Валентина Бадрака, такая ситуация превращает вооруженные силы Украины в сугубо декларативную институцию: „Если такой курс финансирования вооруженных сил будет продолжен, то вопросы евроатлантической интеграции будут под угрозой, создание профессиональной армии станет невозможным”. Единственным выходом из ситуации эксперты считают привлечение к оборонно-промышленному комплексу средств инвестиционных компаний. Правда, для этого есть значительные преграды. Инвесторы неохотно вкладывают деньги в эту отрасль, аргументируя это тем, что разработка нового оружия продолжается слишком долго – от шести до восьми лет.