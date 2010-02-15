В борьбе за мобильный телефон грабитель убил 17-летнего парня

В Донецке грабитель убил 17-летнего юношу, который не захотел отдавать мобильный телефон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, 28-летний грабитель первоначально планировал совершить налет на магазин. С этой целью он взял с собой нож и маску и стал наблюдать за объектом, ожидая удобного случая. Однако, несмотря на позднее время (около 22.00), покупатели постоянно подходили, и преступный план оказался под угрозой срыва. «В это время злоумышленник увидел идущего с мобильным телефоном в руках парня, - рассказал старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области Павел ДАНИЛЮК. - Не раздумывая, грабитель ударил парня кулаком в лицо, а когда тот упал, выхватил из его руки трубку и побежал».

Однако юноша стал преследовать грабителя, догнав, сбил его с ног и попытался задержать. В завязавшейся борьбе грабитель выхватил нож и нанес сопернику несколько ударов в грудь, спину и шею. Один из ударов попал в сердце и стал смертельным.

Избавившись от ненужного свидетеля, бандит убежал вместе с его телефоном, но уже через несколько домов его заметили сотрудники милиции. «В том районе они занимались раскрытием другого преступления, но убегавший мужчина привлек внимание», - отметил П.ДАНИЛЮК.

При досмотре задержанного были обнаружены маска, нож и мобильный телефон. Грабитель сразу сознался, что трубку отобрал у прохожего, умолчав об убийстве. «Однако сотрудники милиции потребовали показать место совершения преступления. Найденное ими тело парня было уже бездыханным», - констатировал П.ДАНИЛЮК.

По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.