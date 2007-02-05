Погода на 5 - 11 февраля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Небольшой мокрый снег и дождь, только в южной части преимущественно без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и Крыму 6-9° тепла; в восточной части ночью 8-13° мороза, днем 1-3° мороза; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На Закарпатье - небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-3° мороза.

7-8 февраля - облачная погода с прояснениями. В южной части без существенных осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла; ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На остальной территории небольшой снег, мокрый снег, кое-где с дождем, только 7 февраля в центральных областях, а днем 8 февраля, кроме восточных и областей Прикарпатья, без существенных осадков; ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на севере Левобережья и местами в восточных областях ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах Украины гололедица.

В Закарпатье 7 февраля мокрый снег и дождь, 8 февраля без существенных осадков, только днем небольшой дождь. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла (в горах небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

9 февраля в западной, южной частях и восточных областях Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег; 10 февраля ночью в западных и восточных областях снег, мокрый снег, днем в северных, местами центральных и южных областях небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. Температура 9 февраля ночью 2-7°, на севере Левобережья 8-13° мороза, в южной части от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-6° мороза, на западе и юге страны местами 1-4° тепла; 10 февраля в Украине повышение температуры на 2-5°.

В Закарпатье - небольшой снег, мокрый снег, только днем 10 февраля без существенных осадков. Температура ночью 9 февраля 2-7° мороза, 10 февраля от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-4° тепла.

11 и 14 февраля в Украине без существенных осадков, только 11 февраля в центральных, а 14 февраля в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь.

12-13 и 15 февраля на большей части территории страны временами осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла; в южной части ночью 1-6°, днем до 9° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

7-8 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег (ночью 7 февраля местами), только днем 8 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

9-10 февраля - без существенных осадков, только днем 10 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем 1-7° мороза (днем 10 февраля 0-3° тепла).