Участки в день выборов «минировал» бывший офицер милиции

Работники СБУ 10 февраля в Луганске задержали бывшего офицера милиции, члена городской общественной организации «Наш Президент 2010», который во время голосования во втором туре президентских выборов 7 февраля с целью препятствования голосованию осуществил ряд анонимных телефонных звонков о заминировании помещений 4 избирательных участков в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, этот человек анонимно сообщил о заминировании избирательных участков №88 (город Лутугино), №95 (село Успенка), №120 и 121 (село Роскошное Лутугинского района), в результате чего на несколько часов была приостановлена работа указанных избирательных участков.

Как сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по этому факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Также председатель СБУ сообщил, что во время расследования уголовного дела было установлено, что для выполнения преступного замысла бывший милиционер приобрел телефонные карточки для мобильного телефона, от которых после звонков сразу же избавился.

Правоохранительные органы принимают меры для установления его возможных сообщников, заказчиков и лиц, которые организовали и финансировали эту противоправную акцию.