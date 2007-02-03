Хороший спортивный голубь продаётся по цене автомобиля

Спортивные голуби из Великобритании и Польши поделили первое место на "Голубиной Олимпиаде", проводившейся в городе Остенде на бельгийском побережье Северного моря, сообщили местные СМИ.

В полетах на скорость на короткие и "марафонские" дистанции состязались сизари, привезенные из 35 стран. В рамках необычного спортивного мероприятия в Остенде была проведена международная ветеринарная конференция на тему борьбы с "птичьим гриппом" и защиты от него мировой популяции голубей.

Олимпиада не обошлась без скандала. Во время организованной торговли спортивными голубями были похищены две ценные птицы, общая стоимость которых оценивается примерно в 28 тысяч евро.

Спортивные голуби известны тем, что они способны пролетать по тысяче километров в сутки со средней скоростью около 100 км в час и всегда знают направление.

РИА "Новости"