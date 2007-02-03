Продолжается 15-й фестиваль эротики
16:40, 03 февраля 2007Общество
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Завтра - выборы "Обнаженной мисс"
В первые четыре дня февраля в Брюсселе проводится 15-й международный фестиваль эротики, кульминацией которого станет избрание 4 февраля "Обнаженной мисс Бельгии".
В программу фестиваля, помимо демонстрации красоты женского и мужского тела, входит посещение эротического ресторана, выставки эротического искусства и эротической дискотеки. Кроме того, гости фестиваля смогут ознакомиться с продукцией мировой секс-индустрии.
Несмотря на то, что билет на брюссельский фестиваль эротики стоит 20 евро, по словам организаторов, ежегодно его посещают не менее 20 тысяч человек.
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