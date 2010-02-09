50 человек захватили книжный магазин «Сяйво» в Киеве

Верховная Рада Украины поручила председателю Временной следственной комиссии по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти Кириллу КУЛИКОВУ и парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию вокруг помещения книжного магазина «Сяйво» в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил, что 50 человек захватили помещение книжного магазина «Сяйво».

По его словам, вчера вечером в помещение книжного магазина ворвалось около 50 человек, которые начали выбрасывать на улицу работников магазина, ломать сигнализацию и заваривать металлическими щитами витрины. Руководил этими действиями человек, который представился новым директором книжного магазина. По приезде правоохранительных органов часть «захватчиков» скрылась с места события, остальные же предоставили трудовые соглашения, заключенные с новым директором магазина. На сегодняшний день, 9 февраля 2010 года, книжный магазин «Сяйво» не работает, в помещении находятся представители обеих конфликтных сторон и журналисты, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он призвал парламент вмешаться в эту ситуацию, поскольку, по его словам, может случиться так, что в Украине «книжных магазинов скоро не будет».

Н.ТОМЕНКО призвал депутатов из фракции Партии регионов также вмешаться в эту ситуацию, и таким образом показать, что «они не на стороне ЧЕРНОВЕЦКОГО, который уничтожает все украинское в Киеве».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН поддержал это предложение, отметив, что «творится, по сути дела, нескрываемый бандитизм относительно последнего книжного магазина».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2009 г. в столичной прокуратуре сообщили, что опротестовали решение Шевченковской районной государственной администрации, которым завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО «Книжный магазин “Сяйво” по адресу: ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6.

Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была осуществлена по поручению прокурора города Евгения БЛАЖИВСКОГО.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате действий чиновников Шевченковской райгосадминистрации ООО «Книжный магазин “Сяйво” было лишено права на участие в приватизации. В частности, приватизация проведена без надлежащего информирования общественности и, в первую очередь, арендатора (“Сяйво”), чем нарушены требования Закона Украины «О приватизации государственного имущества».