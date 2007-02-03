Верховный суд Швейцарии расширил применение эвтаназии

Верховный суд Швейцарии разрешил эвтаназию для людей с тяжелыми психическими заболеваниями.

В стране уже действует закон, разрешающий эвтаназию для людей с неизлечимыми болезнями, предполагающими летальный исход. "Необходимо признать, что неизлечимое, постоянное, тяжелое психическое расстройство может вызвать те же страдания, что и физические болезни, делая жизнь невыносимой для пациента в долгосрочной перспективе", - гласит постановление суда, передает Associated Press. "Если желание умереть основано на самостоятельном решении, которое учитывает все обстоятельства, то психически больному человеку можно выписать этанинал натрия и таким образом помочь в самоубийстве", - добавляется в постановлении.

Эвтаназия уже легализована в Нидерландах и Бельгии.