МВД: в Киев прибыло 172 автобуса регионалов и будут еще 2 поезда

В Министерстве внутренних дел заявляют, что никаких угроз нарушения общественного порядка из-за проведения массовых акций в Украине и в Киеве нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО.

«Для угроз общественному порядку оснований не существует», - сказал он, отметив при этом, что непосредственно в Киеве, в местах, где отдельные политические силы проводят свои массовые мероприятия, милиция тесно контактирует со всеми их организаторами.

Продолжая тему массовых акций в столице, А.САВЧЕНКО сказал, что сегодня для участия в этих мероприятиях из разных регионов Украины прибыло 172 автобуса и, как ожидается, должны прибыть еще два поезда из «крымского региона».

Таким образом, сейчас, по словам заместителя министра, общее количество участников массовых акций составляет около 6,5 тыс. чел.

При этом он отметил, что не все из этих людей находятся непосредственно возле ЦИК.

Кроме того, по его убеждению, люди, которые приехали из регионов, останутся в Киеве не надолго, в отличие от тех, кто уже некоторое время проживает в санаториях под Киевом.

«Те, кто в санаториях, наверно, будут находиться там до инаугурации», - сделал предположение А.САВЧЕНКО, подчеркнув при этом, что «среди них каких-то экстремистов и террористов нет».

Вместе с тем, представитель МВД не исключил, что другая политическая сила, которая принимала участие во втором туре выборов, также будет завозить людей в Киев. Однако, на это время по этому поводу в МВД информации нет.

«БЮТ, наверно, также будет проводить возле ЦИК, Секретариата Президента свои акции, но что кто-то (имеется в виду из сторонников этой политсилы – УНИАН) прибывает, информации нет.

При этом А.САВЧЕНКО заверил, что милиция не допустит никаких столкновений, в том числе в столице.

«Каждая площадь, каждая улица находится под нашим пристальным контролем», - отметил он.