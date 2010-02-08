Ночью умерла российская актриса Анна Самохина (фото)
10:26, 08 февраля 2010Общество
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...на 48-м году жизни
Российская актриса Анна Самохина скончалась в ночь на понедельник на 48-м году жизни, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
По сведениям издания, у актрисы был рак желудка.
Место и время похорон еще не определены.
А.Самохина снялась во многих фильмах, в частности "Узник замка Иф", "Воры в законе", "Дон Сезар де Базан", "Царская охота", "Китайский сервиз", также актриса снималась в сериалах ("Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Бандитский Петербург"и др.).
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