Ночью умерла российская актриса Анна Самохина (фото)

Российская актриса Анна Самохина скончалась в ночь на понедельник на 48-м году жизни, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

По сведениям издания, у актрисы был рак желудка.

Место и время похорон еще не определены.

А.Самохина снялась во многих фильмах, в частности "Узник замка Иф", "Воры в законе", "Дон Сезар де Базан", "Царская охота", "Китайский сервиз", также актриса снималась в сериалах ("Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Бандитский Петербург"и др.).