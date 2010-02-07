Во Львовской области без света осталось 6 избирательных участков

Шесть избирательных участков Турковского района Львовской области (ТИО №126) работают без света.

Как сообщили УНИАН во Львовской областной государственной администрации, электроснабжение пропало из-за обрыва проводов на линии электропередач в результате налипания мокрого снега.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины во Львовской области, по сравнению с первым туром выборов погодные условия сегодня сложнее, автодороги и дороги области заметены снегом, техника работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд ко всем избирательным участкам.