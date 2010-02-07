Во Львовской области без света осталось 6 избирательных участков
10:52, 07 февраля 2010Общество
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...из-за обрыва линий электропередач
Шесть избирательных участков Турковского района Львовской области (ТИО №126) работают без света.
Как сообщили УНИАН во Львовской областной государственной администрации, электроснабжение пропало из-за обрыва проводов на линии электропередач в результате налипания мокрого снега.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины во Львовской области, по сравнению с первым туром выборов погодные условия сегодня сложнее, автодороги и дороги области заметены снегом, техника работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд ко всем избирательным участкам.
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