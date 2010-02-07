Сельский председатель раздавал землю даже после снятия с должности

На Житомирщине сельский председатель незаконно раздавал землю даже после снятия его с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на межрайонного природоохранного прокурора Сергея КОКУ.

По его словам, на Житомирщине земля территориальных обществ все чаще становится предметом злоупотреблений чиновников органов местного самоуправления.

Примером такого беззакония он назвал действия бывшего председателя Кочеровского сельсовета Радомышльского района. Тот в 2006 году подделал решение сельского совета и незаконно передал в аренду земельный участок частной фирме. Тогда же его привлекли к административной ответственности. «Однако горе-руководитель не сделал надлежащих выводов и совершил очередное беззаконие. Того же года на основании решения сельсовета, которое на сессии не принималось, 1,25 га земли территориального общества передали в частную собственность фирме за поддельными документами», - уточнили в облпрокуратуре.

Такими действиями злоумышленник незаконно передал пятерым жителям разных областей по 0,25 га земли для постройки жилых домов в селе Кочеров под Житомиром.

«На основании поддельных документов эти люди изготовили госакты на право собственности на земельные участки, которые подписал и утвердил на то время уже бывший сельский председатель. Тогда он уже не занимал эту должность», - отметил прокурор.

По его словам, такими действиями злоумышленник нанес вред территориальному обществу села более чем на полмиллиона гривен.

По этому факту служебной подделки возбуждено уголовное дело и начато досудебное следствие.