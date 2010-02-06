Открылась выставка к 20-летию выхода из подполья УГКЦ

В Прикарпатском музее освободительных движений в Ивано-Франковске открылась выставка фотодокументов к 20-летию выхода из подполья Украинской греко-католической церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлены фотодокументы о буднях УГКЦ в условиях советского режима.

В экспозиции выставки более 50 уникальных фотодокументов об истории УГКЦ в годы подполья: архивные фото, рукописи, церковная атрибутика, которые собирали работники музея на протяжении 13 лет.

По словам и.о. директора музея Оксаны РОМАНИВ, самым ценным среди всех экспонатов является архив обкома Компартии Украины. «Здесь есть документы, которые как раз свидетельствуют о том, как советская власть пыталась контролировать абсолютно все, что происходило в церкви, – подчеркнула она на открытии выставки. – Есть специально разработанная инструкция о том, как священник должен исповедовать человека, пришедшего к нему на исповедь, как «добывать» из него нужную информацию. Кроме того, здесь есть личные вещи священников, работавших в подполье».

Прикарпатский писатель Василий ГУК презентовал на выставке свою книгу о подпольной церкви «Святыня сквозь столетья».

По его словам, в книге рассказывается о жизни и деятельности греко-католических священников в условиях подполья. В ней содержатся редкие документы, отрывки писем, старинные издания и фото церквей, собранные в различных архивах Прикарпатья.

Автор сообщил также, что книга «Святыня сквозь столетья» выиграла грант Научного общества им. Шевченко в США, однако вышла тиражом всего 300 экземпляров.