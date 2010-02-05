Львовский БЮТ отправил наблюдателей в другие регионы Украины

4 февраля из Львовской области в другие регионы Украины отправились наблюдатели, которые присутствовать во время второго тура голосования на избирательных участках.

Об этом сообщил УНИАН заместитель руководителя Львовского областного избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрей БОЛКУН.

Он не уточнил количества наблюдателей, а также области, в которые они были направлены.

Как сообщили УНИАН жители Львова, утром с улицы Липинского от здания Шевченковской райгосадминистрации города отправились 7 автобусов марки «Неоплан», «МАН», «Мерседес», «Икарус», украшенные символикой Блока Юлии Тимошенко, в каждом из которых было около 50 человек. Участники поездки сообщали, что они едут в Луганскую область наблюдателями.