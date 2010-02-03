В Винницкой области семеро граждан объявили себя миллионнерами

В Винницкой области за 2009 год 7 жителей региона отчитались о получении дохода, превышающего 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Винницкой области.

Согласно сообщению, в целом миллионеры задекларировали более 26 млн. грн. и оплатили в бюджет налога в сумме более 730 тыс. грн. Свои доходы миллионеры получили за счет инвестиционной деятельности.

В целом за 2009 год в местные бюджеты Винницкой области от предприятий, учреждений, организаций и граждан поступил 1 миллиард 40 миллионов гривен налога с доходов физических лиц. В частности, от граждан по итогам декларирования получены почти 4 миллиона 280 тысяч гривен.