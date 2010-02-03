Тимошенко: фальсификаций такого уровня не было даже в 2004-м

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что мировое сообщество должно отреагировать на принятие изменений к Закону "О выборах Президента Украины", которые приведут к фальсификациям результатов выборов 7 февраля.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала "1+1".

"Я ожидаю, что мировое сообщество, которое может, не вмешиваясь в процесс, давать оценки, выводы, свою позицию, что все же мировое сообщество на это отреагирует", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты также сообщила, что в экстренном порядке пригласила сегодня на встречу руководителя Миссии ОБСЕ, а также послов, аккредитованных в Украине, от стран "Большой семерки". "Я рассказала обо всех нюансах изменений к закону о выборах, которые проводили сегодня наскоро и сказала о том, что если данный закон станет реальностью, выборов в Украине просто не будет. Это будет фальсификация такого уровня, которого не было даже в 2004 году", - отметила она.