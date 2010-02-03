При ограблении универмага в Киеве ранены два человека

Сегодня в Киеве около 18.00 в универмаге, который расположен недалеко от Бабьего яра, в результате нападения трех неизвестных ранены продавец и один из посетителей торгового заведения.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, около 18.00 трое неизвестных в масках ворвались в ювелирный отдел универмага и, угрожая оружием, стали требовать от продавца отдать драгоценности. В результате последняя оказала сопротивление нападающими, за что те применили к ней и к покупателю, который находился рядом, травматическое оружие, легко ранив обоих. После этого злоумышленники оставили помещение.

Как отметили в столичном Главке, в этот момент в торговом учреждении было много людей и наверное это помешало злоумышленникам довести дело до конца. В то же время по свидетельству потерпевшей, скорее всего лица в масках являются выходцами из Кавказа, поскольку разговаривали между собой с соответствующим акцентом.

По данному факту столичная милиция возбудила уголовное дело, нападающие устанавливаются и разыскиваются.