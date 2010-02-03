В Херсонский области уже подтоплены почти 2,4 тысячи домов
10:05, 03 февраля 2010Общество
1104 0
Информация МЧС
В Херсонской области уже подтоплено 2390 домов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам МЧС Херсонской облгосадминистрации, в результате таяния снега и поднятия уровня грунтовых вод в 26 населенных пунктах 6 районов области произошло подтопление частных домов.
Наихудшая ситуация в Цюрупинском и Каланчакском районах, где подтоплено 1393 и 544 дома соответственно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter