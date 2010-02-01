Тимошенко: Янукович или предатель, или опять что-то спутал

Заявление кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина должна участвовать в реализации российского газотранспортного проекта «Северный поток» является изменой государственным интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время теледебатов в прямом эфире на Первом Национальном телеканале.

«Это прямое предательство интересов Украины», - заявила она, подчеркнув, что этот проект обеспечивает транзит газа в обход Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние годы Украина «бьется» над тем, чтоб развивать свои транзитные мощности, чтоб отпала необходимость создавать газопроводы в обход нашей страны.

Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что В.ЯНУКОВИЧ просто не знает, что такое «Северный поток», вспомнив при этом частые ошибки и оговорки В.ЯНУКОВИЧА.

«Или он не знает, что это такое… Возможно, он и «Северный поток» перепутал… Он совсем не понимает, какая политика идет Украине на пользу», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в теледебатах одна, поскольку В.ЯНУКОВИЧ отказался участвовать в публичной дискуссии со своим конкурентом.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ в январе заявил, что выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

По его словам, такие действия, вместе с возможным участием Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», создадут условия защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.