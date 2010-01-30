Под Киев собираются переселить ланей из Азово-Сивашского парка

Дирекция национального Азово-Сивашского природного парка в связи регулированием численности и половой возрастной структуры поголовья лани европейской планирует переселить часть популяции этих животных - 20 особей - для вольерного содержания в ЗАО «Украинские ловы» Богуславского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Государственном управлении по охране окружающей природной среды в Херсонский области, дирекция национального Азово-Сивашского природного парка уже обратилась в управление по этому поводу.

Подобное мероприятие проводится в связи с тем, что избыточная численность животных на определенной территории может навредить и животному, и окружающей среде. Охрана животного мира, в свою очередь, предусматривает комплексный подход к изучению состояния, разработке и осуществлению мер по охране и улучшению всей экологической системы, в которой находится и составной частью которой является животный мир.

Поэтому в данном случае Госуправление не возражает против переселения диких животных, при условии соблюдения требований, предусмотренных Законами Украины «О животном мире» и «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и в соответствии с приказом Минприроды Украины «Об утверждении лимитов добычи (отстрела, отлавливания) диких парнокопытных и пушных зверей в сезон охоты 2009/2010 гг.».