Кужель: не важно, кто Президент, важно, кто премьер

По словам председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, заслуженного экономиста Украины Александры КУЖЕЛЬ, не важно, кто станет следующим Президентом – Виктор ЯНУКОВИЧ или Юлия ТИМОШЕНКО, главное, чтобы будущий глава государства не мешал предпринимателям так, как это делал Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом Александра КУЖЕЛЬ сообщила на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщает ИА «Новый мост».

«На сегодняшний день с теми урезанными полномочиями, которые есть у Президента, если он не будет мешать, как нам мешал В.ЮЩЕНКО, он не особо влияет на нашу деятельность. Мне самое главное, кого он проведет на пост премьер-министра и как даст сформировать правительство. Ведь все изменения, которые касаются бизнеса, согласовываются с премьером. Сейчас для меня важно, что то, что я делаю, я могу отстоять профессионально и мне не нужно делать кому-то реверансы. Государству с бизнесом нужно договариваться, и ни тому, ни другому - не садиться на голову», – сказала А.КУЖЕЛЬ.

По ее словам, в последнее время был проведен ряд законов, которые существенно помогут малому и среднему бизнесу.

«Среди них – закон о сокращении в 2 раза контрольных проверок, кроме того, одним из наших законов мы запретили проверять заработную плату всем, кроме налоговой. Это очень важно, ведь минимум 5 органов перестают ходить к бизнесу», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Кроме того, А.КУЖЕЛЬ сказала, что Сергей ТИГИПКО готов работать в команде Ю.ТИМОШЕНКО, в случае, если она станет Президентом.

«Избиратель С.ТИГИПКО – это предприниматель с интеллектом. Сергей Леонидович заявил, что если Президентом Украины станет Ю.ТИМОШЕНКО, он будет с ней работать при условии принятия тех реформ, которые он предложит», – сказала А.КУЖЕЛЬ.