ЕС выявил схему нелегального ввоза китайских зажигалок

Европейский офис по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office) выявил схему нелегального ввоза в ЕС китайских зажигалок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе офиса.

Согласно сообщению, офис продолжает расследование нескольких дел относительно нелегального ввоза одноразовых зажигалок китайского производства, задекларированных как индонезийские или малазийские.

Расследованием, в частности установлено, что лишь под малайзийским происхождением в ЕС было ввезено более 300 млн. одноразовых зажигалок из Китая на протяжении последних 4 лет.

По предварительным расчетам, потери бюджета ЕС от неуплаченных налогов составляют по меньшей мере 20 млн. евро.

Одноразовые зажигалки китайского производства должны облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 6,5 центов с каждой зажигалки.

Объем рынка одноразовых зажигалок ЕС оценивается в 1 млрд. штук ежегодно.