Янукович надеется на скорое вступление в ВТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что решение о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию будет принято в первом полугодии 2007 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове.

Глава правительства отметил, что окончательное решение вопроса о вступлении Украины в ВТО имеет несколько составляющих.

"Мы должны получить ответ комиссии, которая работает в Женеве, на вопрос, соответствуют ли законы Украины требованиям ВТО, или нет. Официального ответа пока нет, но, скорее всего, он будет положительным", - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что следует урегулировать вопрос об экспорте зерна и импорте мяса в Украину, вопрос дотаций агропромышленному комплексу, который необходимо привести в соответствие с требованиями ВТО, а также подписание двустороннего протокола с Киргизстаном.

"Киргизстан требует от Украины выплатить долги, которые Украина не признает и никогда не признает", - отметил В.ЯНУКОВИЧ. "Этот вопрос не касается вступления Украины в ВТО, поэтому он, скорее всего, будет снят", - добавил он.