Аэросвит и МАУ с 1.02 могут прекратить полеты из-за дороговизны топлива

20:10, 30 января 2007
Общество
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Договориться пока не удалось

Авиакомпании «Аэросвит» и «Международные авиалинии Украины» не договорились о ценах на авиатопливо и с 1 февраля могут приостановить полеты.

Об этом сегодня на пресс-конференции по результатам совещания с поставщиками авиатоплива в Министерстве транспорта и связи сообщили генеральный директор «Аэросвита» Арон МАЙБЕРГ и президент «МАУ» Юрий МИРОШНИКОВ.

При этом, по их словам, на совещании присутствовала только одна компания-заправщик, которая работает в аэропорту «Борисполь» «Лукавиаойл».

Компания «Кребо» не присутствовала, кроме того, по данным «Аэросвита», с января компания «Кребо» не обслуживает самолеты «Аэросвита» и заправкой занимается новосозданная компания ООО «Кребоавиасервис». По словам А.МАЙБЕРГА, на сегодня отсутствует контракт с топливными компаниями на поставку авиатоплива с февраля, он истекает в конце этого месяца. Он также отметил, что «совещание было бесполезным». Он сообщил, что позиция заправщиков такова: «не хотите – не берите». По словам А.МАЙБЕРГА, отечественные авиакомпании поддерживают Минтранссвязи и Госавиаслужба, при этом они намерены также обратиться в АМК.

Как отметил Ю.МИРОШНИКОВ, условия, которые предлагают компании-заправщики не позволяют осуществлять полеты и функционировать на уровне с международными компаниями, быть конкурентоспособными. «Цены значительно превышают мировые и имеют тенденцию к росту», - отметил он, добавив, что в тоже время в мировых аэропортах цены на авиатопливо обозначены несколько ниже февральских.

По данным Ю.МИРОШНИКОВА, «Аэросвит» и «МАУ» ставят условие, чтобы цена базировалась на формуле, которая действовала до 25 ноября 2006 года, поскольку это мировая практика. В то же время поставщики – «Кребоавиасервис» и «Лукавиаойл» с ноября повысили цены на 15-20% выше рыночных, более того с февраля они требуют уплаты НДС. «То есть еще 20%, это в целом на 40% повышение цены», - сказал Ю.МИРОШНИКОВ. По его словам, согласно законодательству, на международных рейсах цена топлива имеет нулевую ставку НДС в отличии от внутренних.

Он также отметил, что сегодня поступила неофициальная информация от одного из поставщиков, что в феврале цена может вырасти еще больше по сравнению с январской. «Мы не можем согласиться на кабальные условия», - отметил он. По его словам, расчетная цена должна базироваться на выше указанной формуле, которая действовала с изменениями еще с 2004 года и согласно формуле в феврале она составила бы 560-570 долларов за тонну. По его словам, поставщики не аргументируют свою цену, не предлагают формулу расчета, а просто говорят, что повышение будет таким и цена будет такой. Кроме того, не обозначен период, на который устанавливается цена.

Говоря о прекращении полетов с 1 февраля, Ю.МИРОШНИКОВ отметил, что пока нельзя сказать какой процент рейсов придется отменить в четверг – это будет зависеть от того, с каким запасом топлива в баках будут самолетом в четверг. При этом он отметил, что желающим пассажирам будут возвращены деньги, либо они будут пересажены на рейсы других авиакомпаний.

Потери «МАУ» в случае принятия цены поставщиков составят около 70 млн. грн., потери «Аэросвита» на 50% больше чем у «МАУ», - отмечалось на пресс-конференции.

По данным авиакомпаний, они закупают около 60% авиатоплива в «Борисполе», поскольку этот аэропорт для них базовый, остальное топливо закупает в зарубежных странах. По данным авиакомпаний, на сегодня оно дешевле за рубежом. Кроме того на пресс-конференции сообщалось, что продажа билетов авиакомпаниями не приостанавливалась. По словам Ю.МИРОШНИКОВА, также не рассматривается вопрос повышения цен на билеты, поскольку тогда они станут неконкурентоспособными.

 

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