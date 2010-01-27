Горело хранилище нефтепродуктов в Винницкой области
19:56, 27 января 2010Общество
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Работники разогревали на огне насос
В Калиновке Винницкой области сегодня горело хранилище нефтепродуктов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Согласно сообщению, работники нефтебазы с целью перекачивания нефтепродуктов разогревали на открытом огне насос, в результате чего произошло возгорание обшивки 800-тонных емкостей, в которых хранилось около 200 тонн мазута.
Рабочие пытались самостоятельно затушить огонь с помощью огнетушителей, а затем вызвали пожарных, которые и ликвидировали огонь. Жертв и пострадавших нет.
Теперь причина пожара и сумма убытков устанавливаются.
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