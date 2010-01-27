Горело хранилище нефтепродуктов в Винницкой области

В Калиновке Винницкой области сегодня горело хранилище нефтепродуктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Согласно сообщению, работники нефтебазы с целью перекачивания нефтепродуктов разогревали на открытом огне насос, в результате чего произошло возгорание обшивки 800-тонных емкостей, в которых хранилось около 200 тонн мазута.

Рабочие пытались самостоятельно затушить огонь с помощью огнетушителей, а затем вызвали пожарных, которые и ликвидировали огонь. Жертв и пострадавших нет.

Теперь причина пожара и сумма убытков устанавливаются.