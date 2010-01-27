Чтобы задержать бригаду браконьеров, вызвали "Беркут"

В Черкасской области на территории Каневского района сотрудники водной милиции линейного отдела милиции пристани “Канев” задержали бригаду охотников-браконьеров в составе 7 человек. Для их задержания понадобилась помощь спецподразделения «Беркут».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в Черкасской области, задержанные занимались незаконной охотой в угодьях Чернышевского сельского совета. При обыске правоохранители выявили у них 2 расчлененные туши диких кабанов, которых охотники расфасовали по своим вещевым мешкам, 7 ружей, 96 патронов к ним и 4 охотничьих ножа, а также лицензию на охоту на пушного зверя.

Против браконьеров возбуждено уголовное дело по ст. 248 (незаконная охота) УКУ, которой предусматривается до 5 лет лишения свободы и конфискация оружия.