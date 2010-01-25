На железной дороге начались проверки пассажирских поездов

«Укрзализныця» начала проверку всех пассажирских поездов на предмет перевозки неразрешенных приборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО.

«На сегодняшний день издано распоряжение о проверке всех пассажирских поездов без исключения как в пунктах формирования, в пунктах обращения, так и на пути следования. Комиссии “Укрзализныци” уже работают на предмет выявления случаев возможной перевозки оборудования, приборов, которые запрещены в железнодорожном транспорте», - сообщил он.

По словам Н.СНИТКО, всем пассажирам, которые обратились за медицинской помощью после взрыва в поезде “Черновцы-Киев”, будет предоставлена финансовая компенсация по результатам расследования.

Как сказал Н.СНИТКО, на сегодняшний день из них лишь двое находятся в больницах – один в Черновцах (киевлянин), второй в столице (он обратился за помощью уже в Киеве).

По словам Н.СНИТКО, проводники, которые допустили нарушение нормативных актов по пожарной безопасности, будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

Это первый такой случай за последние 7 лет на железной дороге, сказал он. «Это халатность, нарушение требований нормативных актов работниками, которые должны были обеспечить сервис, безопасные условия перевозки», - отметил Н.СНИТКО.

При этом он сообщил, что ответственность каждого работника будет определять комиссия, которая сегодня работает и изучает дело. «Здесь ответственность, начиная от проводника и до руководителей, которые должны отвечать за безопасность и в пассажирском депо, и в службе, и на железной дороге, и в «Укрзализныце», - сказал он.

В то же время Н.СНИТКО отметил, что ответственность виновников инцидента будут определять компетентные органы, а «Укрзализныця» может лишь освободить от должности или вынести выговор.

Как сообщал УНИАН, взрыв в поезде “Черновцы-Киев” случился в третьем вагоне около 18 часов 24 января, когда поезд был уже в 20-30 километрах от Черновцов.

Известно, что ранения получили 7 человек (пять пассажиров и двое проводников).

Причиной взрыва был газовый баллон, который проводники, вопреки правилам техники безопасности, занесли в купе для приготовления и разогрева пищи.