На железной дороге начались проверки пассажирских поездов
Кто везет неразрешенные приборы
«Укрзализныця» начала проверку всех пассажирских поездов на предмет перевозки неразрешенных приборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО.
«На сегодняшний день издано распоряжение о проверке всех пассажирских поездов без исключения как в пунктах формирования, в пунктах обращения, так и на пути следования. Комиссии “Укрзализныци” уже работают на предмет выявления случаев возможной перевозки оборудования, приборов, которые запрещены в железнодорожном транспорте», - сообщил он.
По словам Н.СНИТКО, всем пассажирам, которые обратились за медицинской помощью после взрыва в поезде “Черновцы-Киев”, будет предоставлена финансовая компенсация по результатам расследования.
Как сказал Н.СНИТКО, на сегодняшний день из них лишь двое находятся в больницах – один в Черновцах (киевлянин), второй в столице (он обратился за помощью уже в Киеве).
По словам Н.СНИТКО, проводники, которые допустили нарушение нормативных актов по пожарной безопасности, будут привлечены к ответственности согласно законодательству.
Это первый такой случай за последние 7 лет на железной дороге, сказал он. «Это халатность, нарушение требований нормативных актов работниками, которые должны были обеспечить сервис, безопасные условия перевозки», - отметил Н.СНИТКО.
При этом он сообщил, что ответственность каждого работника будет определять комиссия, которая сегодня работает и изучает дело. «Здесь ответственность, начиная от проводника и до руководителей, которые должны отвечать за безопасность и в пассажирском депо, и в службе, и на железной дороге, и в «Укрзализныце», - сказал он.
В то же время Н.СНИТКО отметил, что ответственность виновников инцидента будут определять компетентные органы, а «Укрзализныця» может лишь освободить от должности или вынести выговор.
Как сообщал УНИАН, взрыв в поезде “Черновцы-Киев” случился в третьем вагоне около 18 часов 24 января, когда поезд был уже в 20-30 километрах от Черновцов.
Известно, что ранения получили 7 человек (пять пассажиров и двое проводников).
Причиной взрыва был газовый баллон, который проводники, вопреки правилам техники безопасности, занесли в купе для приготовления и разогрева пищи.