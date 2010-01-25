Фельдман: Тимошенко формирует на Харьковщине сильную команду

Народный депутат (фракция БЮТ), уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН считает заявление председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА о поддержке кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО закономерным шагом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, Ю.ТИМОШЕНКО формирует вокруг себя сильную и профессиональную команду, как на центральном уровне, так и на Харьковщине.

«Многие квалифицированные управленцы за последние годы «засиделись» без дела, без активной работы, их опыт и идеи были не востребованы на фоне тотального противостояния и отсутствия политической воли к изменениям», - отметил А.ФЕЛЬДМАН, добавив, что для развития экономики Харьковского региона за последние годы было сделано только 10% от того, что могла сделать консолидированная, сильная, ответственная и профессиональная власть.

Однако, по его словам, сегодня ситуация начинает меняться: «В ближайшее время к нам присоединятся многие заслуженные харьковчане, директора многих предприятий и депутаты из различных фракций местных советов, которые связывают свое будущее и будущее Харькова с реформами, обновлением и возрождением, т.е. с кандидатом на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО».

При этом депутат высказал убеждение, что «только при Президенте Ю.ТИМОШЕНКО Харьков и Харьковщина смогут динамично развиваться, потому что только у Ю.ТИМОШЕНКО есть собственное виденье реформ и программ, необходимых конкретно Харькову». Остальные же кандидаты в президенты, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, «не в состоянии предложить харьковскому избирателю никакой конкретики и никаких проектов модернизации».

Как сообщал УНИАН, А.АВАКОВ объявил о своем решении поддержать во втором туре президентских выборов кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО. Не поддержать никого из кандидатов, считает он, «означает усилить в и без того уставшем обществе атмосферу безысходности и обреченности». «Я не имею права на такую позицию. Именно для активной деятельности я шел в политику. Не наблюдать, а участвовать – вот моя философия. Мой выбор – Юлия ТИМОШЕНКО» - заявил губернатор.

Среди прочих аргументов А.АВАКОВ назвал и то, что «именно личное вмешательство ТИМОШЕНКО позволило не только спасти, но фактически возродить самолетостроение в Харькове. Вошли в ритм, ощутив реальную поддержку власти, наши гиганты – «Турбоатом» и «Электротяжмаш», набирают темп реформы возрождения на заводе имени Малышева, ХЭМЗ, ИТРЗ. Были выделены необходимые средства на строительство Харьковского метрополитена и реконструкцию «Металлиста».

При этом А.АВАКОВ отметил, что как председатель облгосадминистрации «сделает всё для обеспечения честных выборов, с равными возможностями для каждого кандидата».