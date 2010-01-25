Аваков заявил о поддержке Тимошенко

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ объявил о своем решении поддержать во втором туре президентских выборов кандидата на пост Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, текст заявления А.АВАКОВА размещен на персональном сайте губернатора.

«Сложившаяся в стране ситуация накануне второго тура президентских выборов, - заявил А.АВАКОВ, - не позволяет мне как гражданину самоустраниться от конкретики голосования. Мне странно слышать заявления политиков о том, что «во втором туре выборов выбора нет».

Не поддержать никого из кандидатов, считает он, «означает усилить в и без того уставшем обществе атмосферу безысходности и обреченности».

«Я не имею права на такую позицию. Именно для активной деятельности я шел в политику. Не наблюдать, а участвовать – вот моя философия. Мой выбор – Юлия ТИМОШЕНКО» - заявил губернатор.

«И не в ее защиту, - говорится в документе, - направлен мой голос (Юлия Владимировна себя в обиду не даст, и в этом нет никакого сомнения). Мой голос – в защиту тех демократических ценностей, за которые мы сражались. И здесь нам с ТИМОШЕНКО по пути. Я убежден, что она не меньше других патриотов заинтересована в независимости и процветании Украины. Есть и другой аргумент, сугубо прагматичный. Какие бы упреки не выдвигали в адрес премьер-министра ее противники, как бы ни критиковали деятельность правительства, но есть сухая статистика, и мы должны с ней считаться».

А.АВАКОВ считает, что «менно личное вмешательство ТИМОШЕНКО позволило не только спасти, но фактически возродить самолетостроение в Харькове. Вошли в ритм, ощутив реальную поддержку власти, наши гиганты – «Турбоатом» и «Электротяжмаш», набирают темп реформы возрождения на заводе имени Малышева, ХЭМЗ, ИТРЗ. Были выделены необходимые средства на строительство Харьковского метрополитена и реконструкцию «Металлиста».

По мнению А.АВАКОВА, «легче всего обвинять в популизме и огульно критиковать. Продолжать работать – значительно сложнее. ТИМОШЕНКО работает. И если я вижу от ее работы пользу для области, вижу неимоверно сложный, но все же путь вперед, я однозначно скажу «да» за Юлию ТИМОШЕНКО. Реальный случай, когда, помогая Юлии ТИМОШЕНКО, мы помогаем себе и будущему страны».

«Украине, - подчеркнул А.АВАКОВ, - предстоит нелегкий путь, но его надо пройти, отсидеться на обочине не выйдет. Мы выбираем не просто фамилию нового Президента страны. Мы выбираем между прошлым и будущим».

При этом А.АВАКОВ отметил, что как глава облгосадминистрации «сделает всё для обеспечения честных выборов, с равными возможностями для каждого кандидата».

«Я искренне уважаю выбор каждого харьковчанина. И прошу принять и уважать мой выбор», - заявил он.