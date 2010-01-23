Реализация бензина через АЗС снизилась, дизтоплива - выросла

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6217 единиц, в декабре 2009 года сократилась на 6,6%, по сравнению с декабрем 2008 года, до 294,5 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 10,8% – до 148,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,9% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 37,8% – А-90-93, 6,3% – А-72-80.

В декабре 2009 года через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,694 млрд. грн., из которой 2,676 млрд. грн. (72,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,018 млрд. грн. (27,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 января 2010 года на АЗС в остатках насчитывалось 129,6 тыс. тонн бензина и 57,3 тыс. тонн дизельного топлива.