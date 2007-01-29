Медиа-профсоюз: руководство Интера нарушило КЗОТ

Медиа-профсоюз призывает владельцев и топ-менеджмент телеканала "Интер" более взвешенно отнестись к трудовому конфликту, возникшему на канале.

Как заявила УНИАН председатель Киевского независимого медиа-профсоюза Михайлина СКОРИК, "в пятницу (29 января) ситуация была на грани срыва эфира”. По ее мнению, о коллективном конфликте между менеджментом и сотрудниками свидетельствуют и пресс-конференции, и заявления в разные учреждения, направленные журналистами. "Если бы это была рабочая ситуация, то "внутренние дискуссии" на "Интере" не стали бы топом-новостью пятницы для медиа-рынка страны", - добавила М.СКОРИК.

По ее словам, финансовые отношения работников и руководства "Интера” урегулированы коллективным договором. Как отметила М.СКОРИК, согласно с п. 4.1.1 коллективного договора, руководство телекомпании обязано официально сообщать сотрудникам обо всех изменениях, происходящих в телекомпании, в установленные законодательством сроки. Согласно Кодексу законов о труде, это не менее чем два месяца. “На "Интере" эту норму нарушили", - сказала М.СКОРИК.

Кроме того, по ее словам, в коллективном договоре телеканала “Интер” прописана система начисления зарплаты. Согласно документу, сотрудники получают 60% основной зарплаты и 40% - дополнительной. Нигде не отмечено, что эти 40% является премиями, следовательно, по убеждению председателя Киевского медиа-профсоюза, их нельзя необоснованно да еще и задним числом снимать с журналистов.

Медиа-профсоюз отмечает, что менеджмент "Интера" отнесся неразборчиво к внедрению изменений на телеканале. В сложившейся ситуации важно распространить правдивую информацию о том, что происходит на канале, и пойти на переговоры с трудовым коллективом.

Как сообщал УНИАН, 26 января коллектив телеканала «Интер» заявил, что объявит голодовку в случае невыполнения руководством их требований. В частности, работники «Интера» выступили против уменьшения зарплат и возможного снятия с эфира программы «Утро с Интером» с сокращением всех работников, задействованных в ней.

Вечером 26 января в информационно-аналитической службе «Интера» сообщили, что в результате переговоров руководства и инициативной группы коллектива была достигнута договоренность о том, что до 15 февраля будут решены все вопросы кадровой политики, а в ближайшее время будет решен вопрос с зарплатами, и каждый работник точно будет знать, сколько он будет получать.

29 января руководство телеканала «Интер» в лице директора по маркетингу Виктории РУБАН опровергло существование конфликта с трудовым коллективом.

Говоря о премиях для сотрудников, она подчеркнула, что это внутренняя информация, которая относится к финансовой сфере. «Условия трудовых договоров я не имею права разглашать, поскольку это внутреннее дело каждого сотрудника и компании», - отметила В.РУБАН.

Как сказала В.РУБАН, программа «Утро с Интером» пока выходит в эфир, но показатели этой программы не такие высокие, как хотелось бы, и поэтому обсуждается переформатирование программы.