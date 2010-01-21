Украина по уровню экономической свободы - последняя в Европе

По уровню экономических свобод 2010 - Index of Economic Freedom, Украина заняла 162 место из 179 стран мира. Для сравнения: в прошлом году была 152 позиция. Это также наихудший результат в Европе.

По информации “Немецкой волны”, среди всех европейских государств индекса Украина заняла 43 место, то есть последнее.

Лидером индекса экономических свобод стал Гонконг. На втором месте Сингапур, на третьем - Австралия. В первую десятку попали также Ирландия, Швейцария, Канада и США. Три последних места в рейтинге принадлежат Кубе, Зимбабве и Северной Корее.

В новом рейтинге, составленном Нeritage Foundation и The Wall Street Journal, Украина заняла 162 позицию. Из всего постсоветского пространства хуже украинских показатели только у Туркменистана. У России, например, 143 место, уБеларуси - 150, а у Молдовы -125.

Рейтинг складывается по показателям десяти экономических свобод, среди которых фискальная, инвестиционная, свобода от коррупции и др. Среди наибольших проблем Украины аналитики назвали коррупцию, слабость и недоразвитость финансовой системы, а также бюрократические преграды.

В то же время эксперты, анализируя показатели Украины, отмечают ряд позитивных сдвигов. В частности, государство «осуществляло ряд важных структурных реформ, пытаясь укрепить свою экономическую базу, и за последние пять лет добилось ежегодного роста в 5 процентов», говорится в отчете. К позитивным шагам, предпринятым Украиной, зачли также усовершенствование налоговых норм и вступление во Всемирную торговую организацию.

Однако, «во время перехода к росту экономических свобод Украина осталась позади других европейских стран, в первую очередь это касается создания благоприятной среды для предпринимательства, а также борьбы с коррупцией. Процесс приватизации и поощрения иностранных инвестиций происходил медленно. Нормативные и законодательные правила игры остаются громоздкими и неэффективными. Бюрократические преграды осложняют коммерческие операции и становление бизнеса. Судебной системе не хватает независимости и дееспособности», - отмечают распорядители рейтинга.