Во Львовской области сгорела церковь 1873 года

В воскресенье в с.Головецкое Сколивского района Львовской области сгорела церковь Богоявления Господа нашего Иисуса Христа (церковь УГКЦ, деревянная, 1873 года застройки).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.