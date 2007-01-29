Во Львовской области сгорела церковь 1873 года
09:21, 29 января 2007Общество
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Нарушение правил безопасности
В воскресенье в с.Головецкое Сколивского района Львовской области сгорела церковь Богоявления Господа нашего Иисуса Христа (церковь УГКЦ, деревянная, 1873 года застройки).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети.
На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
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