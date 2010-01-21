ВР запретила финучреждениям увеличивать проценты по кредитам

Верховная Рада Украины запретила финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах», инициатором которого является Кирилл Куликов, проголосовали 370 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также будет и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.