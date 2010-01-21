Украинские пограничники впервые провели реадмиссию гражданина Польши

Украинские пограничники впервые с момента вступления в силу соглашения между Украиной и ЕС осуществили реадмиссию гражданина Республики Польша.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«С момента вступления в силу соглашения между Украиной и Евросоюзом о реадмиссии персоналом пограничного отряда Луцка впервые осуществлена процедура передачи гражданина Республики Польша», – сказал руководитель пресс-службы Виктор ВЫРВА.

Он также рассказал, что поляка задержали 17 января в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Ягодин» на въезде в Украину за попытку незаконного пересечения государственной границы.

«Поляк предоставил пограничникам частично подделанный паспорт гражданина Польши», - сказал В.ВЫРВА, прибавив, что начальник отряда Луцка вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно упомянутого гражданина Польши, однако последний был привлечен к административной ответственности.

20 января в 16.00 во исполнение соглашения о реадмиссии польской стороной упомянутый нарушитель был принят.

Справка УНИАН: соглашение о реадмиссии с Европейским Союзом было заключено 18 июня 2007 года. А с 1 января 2010 года вступила в силу часть соглашения относительно реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства. Относительно реадмиссии граждан Украины и ЕС, которые нарушили законодательство государств-сторон, соглашение действует уже два года. Правоохранительные органы государств ЕС будут возвращать в Украину граждан третьих стран и лиц без гражданства лишь после того, как предоставят материалы, доказывающие то, что лицо действительно нелегально попало на территорию ЕС из Украины. Более того, только после предоставления согласия уполномоченными органами Украины на передачу такого лица, его можно будет принять в порядке реадмиссии. Соглашением предусмотрено, что страны ЕС будут применять все необходимые меры, чтобы доказать, что нелегал попал из территории Украины. Компетентные органы Украины, в частности МВД, Госпогранслужба, могут согласовать или не согласовать процедуру реадмиссии.